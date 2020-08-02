В Испании задержаны производители дезинфицирующего геля

В А-Корунье на северо-западе Испании гражданская гвардия задержала двух человек, которые изготавливали и продавали некачественный дезинфицирующий гель.
Гель производили в подпольной лаборатории, смешивая воду со спиртом. Всего таким образом было получено 6400 литров жидкости, которую предприниматели реализовывали, в том числе, в медицинские учреждения по всей Испании. Более того, именно госпитали и были основными клиентами, сообщили в правоохранительных органах.
Производители называли себя химиками с большим опытом работы. При этом один отвечал за производство и логистику. А второй занимался сбытом и переговорами.
Основная проблема с их продуктом заключалась в недопустимо низком содержании спирта: всего 25% вместо 70%. Поэтому о дезинфекции не могло идти и речи.Темы: Происшествия