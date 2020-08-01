На юго-востоке Испании из водосточных труб пошла кровь

Жители испанского города Альморади (провинция Аликанте) жалуются на жертвоприношения и их последствия, с которыми они столкнулись 31 июля — в день, когда мусульмане празднуют Курбан-байрам.
Как сообщает издание Vegabajadigital, в этот день массово нарушались санитарно-гигиенические нормы. Животных приносили в жертву в общественных местах, что запрещено действующими в городе ограничениями. Невольными свидетелями становились обычные прохожие. Так, в полицию поступали сообщения о том, что кровь стекает по трубам прямо на тротуары.
Мэр Альморади Мария Гомес обратилась к жителям города с призывом соблюдать санитарные нормы, особенно сейчас, когда в Испании начинается вторая волна коронавируса. По её словам, «запрещено приносить в жертву животных в жилых помещениях и общественных зонах». Она пообещала наказать нарушителей по всей строгости закона.
Местные власти напомнили, что в провинции есть скотобойня, где представляют услуги по организации религиозных жертвоприношений.Темы: Происшествия Аликанте