В Барселоне ликвидирована банда квартирных воров из Грузии

В Барселоне задержаны пять человек, которые специализировались на квартирных кражах. Все они — граждане Грузии в возрасте от 28 до 57 лет, сообщает La Vanguardia.
Задержанные причастны как минимум к десяти кражам, полагают в правоохранительных органах. У них дома на улице Кастильехос было организовано нечто вроде учебной мастерской, где они тренировались вскрывать замки.
Прежде чем вламываться в квартиру, воры проверяли, нет ли дома хозяев. Для этого один из них звонил в домофон, а второй в это время стоял возле входной двери и внимательно прислушивался. Если в квартире никто себя никак не проявлял, преступники вскрывали замок, забирали все деньги и ценные вещи: гаджеты, ювелирные украшения, дорогие аксессуары.
Из пятерых задержанных только один оставлен под стражей.Темы: Происшествия Барселона