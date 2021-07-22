В Испании задержан 22-летний взломщик Twitter-аккаунтов

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Правоохранительные органы Испании задержали в среду по запросу США британца, которого обвиняют в причастности к скоординированному взлому аккаунтов в Twitter в 2020 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства юстиции США.
Как следует из документа, на который ссылается агентство ТАСС, речь идет о 22-летнем Джозефе О'Коннере. Прокуратура Северного округа штата Калифорния предъявила "ему ряд обвинений в связи с произошедшим в июле 2020 года взломом Twitter. Американские власти считают, что британец участвовал в сговоре с целью "получения несанкционированного доступа" к компьютерным системам и похищения информации, которая не предназначалась для распространения.
Молодому человеку инкриминируется в США причастность к взлому аккаунтов в соцсетях TikTok и Snapchat, а также "виртуальное преследование несовершеннолетнего". В расследовании принимают участие специалисты ФБР, Секретной службы США, а также подразделения Службы внутренних доходов по борьбе с киберпреступлениями.
На страницах нескольких американских корпораций и известных людей в Twitter 15 июля 2020 года появились тексты схожего содержания. В них мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. Согласно оценке властей, хакерам удалось выманить более $100 тыс.
В Twitter позднее уточнили, что было взломано около 130 учетных записей. В их число вошли аккаунты главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, руководителя Amazon Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также Джо Байдена, который является президентом США.