У берегов Испании произошло новое нападение косаток 

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Косатки снова напали на небольшое судно в Гибралтарском проливе.
Как сообщает The Olive Press, нападение произошло рано утром. На пульт дежурного морской спасательной службы поступил сигнал от экипажа 10-метрового судна. Взволнованные люди сообщили, что их преследует группа косаток, которая вплотную приблизилась к судну. По протоколу, в таких ситуациях необходимо заглушить мотор, что и сделал экипаж. В результате судно оказалось окружено касатками и не могло плыть дальше. На место прибыли спасатели, которые помогли судну выбраться из «окружения».
Это далеко не первый подобный инцидент у побережья Испании. Как ранее сообщала noticia.ru, в конце марта парусное судно, проходившее ночью через Гибралтарский пролив, подверглось мощной атаке четырех касаток. Почти час животные преследовали парусник, тараня его и постепенно разрушая, и в итоге сломали рулевое управление. Касаток удалось отпугнуть только с помощью сигнальной ракеты. А минувшей осенью у берегов Испании объявились агрессивные косатки, которые несколько раз нападали на суда. Тогда ученые нашли объяснение этому феномену.