В Испании задержали организаторов нелегальных вечеринок

Бизнес процветал во время пандемии коронавируса и локдауна. Предприниматели устраивали масштабные вечеринки в загородных домах, причём их владельцы ничего об этом не знали. Зарабатывали на продаже входных билетов и напитков. Успели заработать около 200 тысяч евро.

Несмотря на то, что вместимость домов не превышала 10–15 человек, организаторы умудрялись собрать от 300 до 400 человек. В целях безопасности они не сообщали гостям место проведения вечеринки до позднего вечера.

Вечеринки проводились в пригородах Барселоны.