В Испании уничтожили крупнейшую в Европе плантацию марихуаны

Плантация располагалась в Наварре. Она состояла из 415 тысяч растений и занимала 67 гектаров земли. Стоимость урожая оценивается в 30 млн евро. Над выращиванием такого количества конопли трудились работники 11 ферм. Урожай складывали в огромном ангаре с вентиляционной системой, где растениям предстояло пройти процесс сушки. В ангаре нашли ещё 13 тысяч растений.

Арестованы три человека. Они утверждают, что выращивали марихуану для промышленности, но полицейские в этом сомневаются. Известно, что основными странами сбыта были Швейцария и Италия. Агенты успели перехватить фуру с 23 тысячами растений, которая направлялась в Италию.