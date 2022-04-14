В море у берегов Аликанте выловили 26 тюков с гашишем 

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Гражданская гвардия Испании обнаружила в море у берегов Аликанте 26 тюков с гашишем. Общий вес наркотиков составляет одну тонну.
Гашиш плавал в 40 милях от берега. Вес каждой упаковки составляет 40 килограммов.
Гашиш доставлен в лабораторию для проведения анализа. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются определить происхождение запрещённого груза. Это не первая подобная находка в последнее время. Как правило, контрабандисты теряют груз случайно или намеренно сбрасывают его в случае опасности.