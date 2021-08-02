В Испании задержали организаторов нелегальной транспортировки мигрантов

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Гражданская гвардия Испании ликвидировала преступную организацию, которая занималась ввозом нелегальных мигрантов из Алжира в Испанию, а затем переправляла их во Францию.
Организаторы криминального бизнеса проживали в провинциях Мурсия и Жирона. Руководил бандой гражданин Марокко. Всего в рамках спецоперации были задержаны 19 членов группировки. Девятерым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Для транспортировки нелегалов в Испанию использовались скоростные катера. Далее мигрантов размещали в квартирах, которые были в распоряжении банды в Мурсии и Альмерии. Затем за дополнительную плату их отправляли во Францию.