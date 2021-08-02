В Марбелье похитили и пытали официанта

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В Марбелье арестованы три человека по обвинению в похищении официанта. Трое задержанных занимались организацией нелегальных вечеринок на виллах побережья Коста-дель-Соль. На этих вечеринках они продавали наркотики и шарики с веселящим газом.
Перед похищением 26-летний мужчина на протяжении трёх дней работал официантом на этих вечеринках, передаёт телеграм-канал "Испания". Отработав последнюю смену, он уже собирался домой, но работодатели обвинили его в краже и избили. Затем, угрожая огнестрельным оружием, его отвезли на другую виллу и заперли там. На протяжении нескольких дней его избивали и резали ножом. На лице вырезали букву M.
У официанта требовали 10 тысяч евро. Он позвонил своему папе и попросил денег. Тот перевёл на карту всё, что было — 2 тысячи. Потом пленника возили по банкоматам и заставляли снимать там деньги. В итоге официанту удалось избавиться от пластиковых хомутов, которыми ему связали руки, и убежать. Первым делом он отправился в полицию и всё рассказал.
В преступлении непосредственно участвовал испанец Эль Манопла и колумбиец Эль Лисенсиадо. Также задержана их подруга, которая оказывала им содействие.