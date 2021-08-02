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Землетрясение силой 3,2 балла по шкале Рихтера произошло в воскресенье в испанской Мурсии, сообщает Национальный географический институт.
Местные жители рассказали о подземных толчках. По их словам, в домах шатались и падали предметы. Однако о пострадавших и каких-либо разрушениях не сообщается.
Эпицентр был расположен в муниципалитете Либрилья. Из-за разлома этот район считается сейсмически опасным. В последнее время в этом регионе уже происходили многочисленные толчки. А в 2011 году в результате землетрясения в Лорке погибли девять человек.