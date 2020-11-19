В Испании впервые обнародовали видеозапись теракта на бульваре Рамбла

На первом заседании суда по делу о террористических атаках в Каталонии 17 августа 2017 года показали ранее неопубликованные видеозаписи.
Как сообщает издание 20minutos, на записи видно, как в толпу людей на высокой скорости въезжает фургон, за рулем которого находится террорист Юнес Абуяакуб. Он умышленно двигается зигзагами, стараясь сбить как можно больше людей.
Видеозапись обнародовала каталонская полиция. Она длится около минуты. Это видео без звука, сделанное двумя камерами, установленными на самом известном бульваре в Барселоне.
Есть и записи с других камер, на которых видно, как террорист пытается скрыться от полиции.
Теракты в Барселоне и Камбрильсе привели к гибели 15 человек. Теперь перед судом предстали трое подозреваемых. Им грозит до 41 года тюремного заключения.Темы: Происшествия Барселона