В Испании нашли комара в пузырьке с вакциной от коронавируса

В Малаге в пузырьке в вакциной Moderna против COVID-19 обнаружили комара. Из-за этого пришлось забраковать всю партию, а это 764 900 доз.

Вакцины из этой партии были отправлены не только в Испанию, но также в Норвегию, Польшу, Португалию и Швецию в период с 13 по 14 января этого года.

Сообщается, что комара в пузырьке обнаружили вовремя, и эта доза никому не досталась.

В компании Moderna напомнили, что производство вакцин строго контролируется и полностью стандартизировано.