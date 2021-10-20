В Испании участились нападения на полицейских

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Министерство внутренних дел Испании сообщило о росте числа случаев нападения на сотрудников полиции.
В силовых структурах связывают эту тенденцию с коронавирусом и необходимостью реагировать на нарушения карантина. 2020 год стал рекордным по числу проявления агрессии по отношению к сотрудникам правоохранительных органов: 8254 случая. Это на 23,9% больше, чем в 2019 году.
Самым «спокойным» оказался 2015 год, когда был зафиксирован 5771 эпизод.
Статистика учитывает данные за последние 10 лет.