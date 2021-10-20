На острове Пальма произошло землетрясение силой 4,8 балла

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На испанском острове Пальма произошло сильнейшее землетрясение с начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Его сила составила 4,8 балла по шкале Рихтера.
Как сообщает Национальный географический институт, землетрясение произошло в 22:48 во вторник с эпицентром в районе Вилья-де-Масо. Затем последовали ещё девять толчков послабее.
Между тем вулкан продолжает извергаться, лава покрывает всё большие участки. Сейчас под угрозой находится район Ла-Лагуна в Лос-Льянос-де-Аридане.