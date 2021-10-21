В Испании задержана банда, заставлявшая детей грабить стариков

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Национальная полиция Испании обезвредила в Мадриде преступную группировку, которая заставляла несовершеннолетних грабить пожилых людей, снимавших деньги в банкоматах.
В рамках полицейской спецоперации проведено пять обысков, 26 человек задержаны, на контроль взяты 37 детей, участвовавших в ограблениях. Во многих случаях члены банды толкали на преступление собственных детей.
Расследование началось после того, как по столичному региону прокатилась волна однотипных ограблений с участием несовершеннолетних. Жертвами преступников становились пенсионеры, снимавшие в банкомате наличные. Когда лица малолетних грабителей примелькались, их перебросили в другой регион, где они продолжили заниматься грабежами. Всего полицейским удалось отследить более 200 таких преступлений.