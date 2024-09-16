В Испании участились автоподставы с участием мотоциклистов

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Это неприятное явление пришло в Испанию из Великобритании, где такой способ обмана на дорогах крайне популярен (больше 2000 раскрытых эпизодов за три года только в Лондоне).
Два мотоцикла провоцируют ДТП, чтобы получить деньги со страховой компании или с водителя автомобиля. Происходит это так: один мотоциклист жестами просит водителя сменить траекторию движения, внезапно сзади появляется другой и происходит столкновение, а первый уезжает. Жертвами всегда становятся одинокие водители. Особенно часто — пожилые женщины.