В Испании у пожилой пары нашли полтонны гашиша

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В Испании у пожилой пары нашли более 450 килограммов гашиша. Наркотики лежали в трейлере, на котором пенсионеры ехали в Овьедо. Дома у них нашли также карабин, боеприпасы, пять мобильных телефонов и 14 000 евро.
После года расследования сотрудники правоохранительных органов вышли на след перевозчиков наркотиков, которые базировались в Галисии. Ими оказались пенсионеры — муж и жена. 16 декабря рано утром на трассе A-8 был перехвачен трейлер, в котором старики перевозили крупную партию гашиша. Известно, что автомобиль направлялся в Овьедо. При этом пожилая пара выдавала себя за туристов.
По версии следствия, пенсионеры использовали несколько автомобилей, на которых регулярно отвозили наркотики в Астурию, Кантабрию и Страну Басков. Полицейская операция продолжается. Не исключены дальнейшие аресты.