Задержан житель Мадрида, мечтавший стать террористом-снайпером

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Полиция Испании задержала в Мадриде экстремиста, который выражал желание стать "лучшим снайпером"
"Задержанный, который находится на стадии глубокой радикализации, демонстрировал твердое желание направиться в зону конфликта, а именно в сирийскую провинцию Идлиб, чтобы участвовать в джихаде", - говорится в заявлении полиции, которое цитирует РИА Новости.
Согласно правоохранителям, задержанный гражданин Испании отвергал "западный уклад жизни" в пользу самых радикальных предписаний джихадизма. Его деятельность отражалась в социальных сетях, где он постоянно занимался восхвалением терроризма и оставлял комментарии, оправдывающие жестокое убийство учителя истории во Франции.
Дело жителя Мадрида передано судебному следователю. Ему могут быть предъявлены обвинения в оправдании терроризма.