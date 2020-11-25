Более 300 нелегалов спасены у берегов Испании

Служба спасения на море и Гражданская гвардия Испании спасли более 300 мигрантов, обнаруженных на лодках в море, говорится в сообщении экстренной службы Канарских островов в Twitter.
"Вчера вечером служба спасения на море и Гражданская гвардия спасли более 300 мигрантов, которые находились в море на 11 лодках", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
По данным экстренной службы, мигранты с одной из лодок были доставлены в муниципалитет Арресифе на острове Лансароте, остальные - в города Аргинегин на острове Гран-Канария.
Как сообщается, медики осмотрели мигрантов и подтвердили смерть одного из них. Еще шесть человек госпитализированы.
Ранее стало известно, что Испания построит ещё несколько лагерей для временного содержания нелегалов. Они смогут вместить до 7 тысяч мигрантов.Темы: Происшествия Лас Пальмас де Гран Канария