В Испании слон убил мужчину ударом хобота

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Работник природного парка в Кантабрии умер после того, как его ударил слон. Мужчина ударился головой о решетку вольера, сообщили представители зоопарка и местные власти.
Самка слона весом около 4000 кг ударила 44-летнего работника своим хоботом в среду утром в природном парке Кабарсено недалеко от северного города Сантандер, сообщает МК. Мужчина был доставлен в больницу, где примерно через три часа скончался от полученных травм.
Персонал чистил загоны для слонов в рамках своих повседневных обязанностей, и слониха находилась со своим детенышем на этой территории. "Сила удара была огромной, такой силы, что никто не смог бы выжить"- сказал Хавьер Лопес Маркано, министр туризма в региональном правительстве Кантабрии, которому принадлежит зоопарк.
Полиция и зоопарк заявили, что начали расследование. Это первый подобный инцидент за 31-летнюю историю парка.
Природный парк Кабарсено является домом для почти 120 видов животных, включая волков, тигров, львов и ягуаров, которые живут в больших вольерах, где сосуществуют один или несколько видов.
В прошлом году 46-летняя смотрительница была искалечена 200-килограммовой гориллой в Мадридском зоопарк. У нее были сломаны две руки, а также травмированы грудь и голова.