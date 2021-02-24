Уровень преступности в Барселоне упал на 30% из-за пандемии

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Пандемия коронавируса и изоляция привели к снижению преступности на 30,1% в 2020 году в провинции Барселона по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствует отчёт, опубликованный Министерством внутренних дел. Всего за год совершено 269 879 преступлений. Это на 115 959 меньше, чем в 2019 году.
Больше всего сократилось число ограблений (на 44,3% меньше), а также квартирных краж со взломом (на 39,5%). Но выросло число преступлений, связанных с торговлей наркотиками (на 21,6%).
Населёнными пунктами, где зафиксировано самое большое снижение преступности, стали Эль-Прат-де-Льобрегат (на 47,6%) и сама Барселона (40,5%). А рост произошёл только в одном муниципалитете — Эсплугес-де-Льобрегат (на 3,9%).