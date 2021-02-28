В Барселоне радикалы сожгли полицейский фургон

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В Барселоне в ночь на воскресенье прошли очередные акции протеста против ареста рэпера Пабло Аселя.
Началось, как обычно, с мирных демонстраций. В них приняли участие около 4 тысяч человек. Затем они переросли в беспорядки. На бульваре Рамбла радикалы подожгли полицейский фургон, в котором в этот момент находились сотрудники. Те успели покинуть полыхающий автомобиль. Задержаны 10 человек, в том числе и поджигатели.
Протесты в Испании начались после ареста рэпера Пабло Аселя. Музыкант заперся в здании университета в понедельник вместе с группой единомышленников. Во вторник утром полиции удалось без труда добраться до рэпера, несмотря на баррикады: сдвинутые столы, скамейки и стулья. Ранее он был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за песни и посты в соцсетях, где критиковал монархию и полицию. Его признали виновным в восхвалении терроризма и оскорблении испанской короны и других государственных институтов. На защиту музыканта встали более 200 представителей творческой интеллигенции, среди которых режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем. По стране прокатилась волна беспорядков.