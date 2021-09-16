В Испании семейное торжество закончилось настоящим побоищем

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В испанской Усере празднование семейного торжества закончилось столкновениями с полицией. Шесть человек задержаны, пострадали трое полицейских.
В среду в районе улицы Кристо-де-ла-Виктория проходила вечеринка, в которой принимали участие члены некоего «семейного клана», сообщает noticia.ru со ссылкой на издание 20minutos. Вскоре в полицию стали поступать жалобы от соседей из-за сильного шума и громкой музыки. На место приехали стражи порядка, которые заставили празднующих выключить музыку. Но как только полицейские удалились, гуляния возобновились. Второй приезд агентов перерос в массовую драку