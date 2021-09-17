Автономное сообщество Валенсия пережило шторм с градом

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В четверг на Валенсию обрушилась непогода. В ряде муниципалитетов наблюдались штормовые явления, выпал град. В результате возникли локальные подтопления, автомобили в некоторых районах оказались заблокированы, было отменено несколько авиарейсов.
С 13:00 Государственное метеорологическое агентство (Aemet) активировало «желтое» штормовое предупреждение в Кастельоне и Валенсии. На побережье наблюдались штормовые очаги с обильными осадками, которые усилились к 19:00.
Кроме Кастельона, непогода проявила себя в Эльс-Серранс, на юге Валенсии и вдоль южного побережья Аликанте. Между южной частью Кастельона и севером Валенсии наблюдались множественные грозы. Выпал град.