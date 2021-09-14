На Канарских островах усилилась сейсмическая активность

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Испанский Национальный географический институт проинформировал о сейсмической активности в районе канарского острова Ла-Пальма.
Во вторник рано утром здесь было зарегистрировано более ста толчков. Сила самого мощного составила 3,9 балла по шкале Рихтера. Его около 6:00 ощутили жители муниципалитета Эль-Пасо. Было ещё три менее мощных толчка силой 3,1 балла.
Накануне на Канарских островах был объявлен «жёлтый» уровень сейсмической тревоги (второй уровень из четырёх).