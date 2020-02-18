В Испании раскрыта сеть, подделывавшая банковские карты

В Испании задержаны 36 человек, связанных с деятельностью преступной сети, которая наладила производство поддельных банковских карт и фальшивых документов. Группировку также обвиняют в отмывании денег и мошенничестве через Интернет.
Сообщается, что у преступной группы нигерийские корни, а действовала она из Мадрида. Последний преступный эпизод коснулся жителей 37 стран и нанёс суммарный ущерб в размере полутора миллионов евро.
Поддельные карты мошенники продавали на форумах, посвящённых кардингу (мошенничество с картами). С их помощью можно было снимать деньги с чужих карт.Темы: Происшествия