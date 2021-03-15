В Испании произошло сразу два серьёзных ДТП с участием электросамокатов

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В минувшие выходные в Испании произошло два серьёзных инцидента с участием электросамокатов.
В воскресенье мужчина на электросамокате сбил пожилую женщину на велосипедной дорожке в Парке-де-ла-Кунья-Верде в Мадриде. Он скрылся с места происшествия, его ищут. 79-летняя женщина с тяжёлой черепно-мозговой травмой госпитализирована.
А в субботу в Барселоне 25-летний самокатчик попал в аварию с участием такси. Это произошло в районе Эшампле. Молодой человек от полученных травм скончался.