В Испании произошли две авиакатастрофы за несколько часов

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В субботу в районе аэродрома Сабаделя (Барселона) легкомоторный самолет упал на железнодорожные пути. Женщина, управлявшая воздушным судном, получила травмы, но выжила.
На место крушения прибыли четыре машины Службы неотложной медицинской помощи (EMS) и пожарные. В результате авиакатастрофы было парализовано движение пригородных поездов на линиях R4 и R12.
Это вторая авиакатастрофа в Испании всего за несколько часов. Ранее в Картахене (Мурсия) в результате падения легкомоторного самолета погиб гражданин Великобритании.