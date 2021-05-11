Возмущенные сотрудники банка BBVA перекрыли улицу в Барселоне

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В Барселоне прошли протесты сотрудников банковской группы BBVA, которые возмущены массовыми увольнениями, анонсированными руководством компании.
Ранее BBVA сообщила о массовых увольнениях. Всего планируется сократить 3798 сотрудников и закрыть 530 офисов. Руководство банка обьясняет это решение сокращением расходов и переходом на цифровые технологии. Весь штат BBVA насчитывает 23 тысяч человек. Он будет сокращен более чем на 16%. А сеть офисов уменьшится на 21%. В банке заявляют, что это неизбежный процесс, связанный с общей трансформацией банковской сферы, переходом на новые технологии растущей конкуренцией.
В понедельник сотни сотрудников BBVA вышли на улицы в Барселоне. Максимальной концентрации протест достиг на площади Антони Маура напротив здания, принадлежащего банку. Затем толпа двинулась по улице Виа-Лайетана, полностью перекрыв движение.
Самые заметные протесты прошли в Барселоне, но одновременно с ними митинговать вышли также в Таррагоне, Жироне, Лериде и других городах. Сотрудники BBVA обещают новые акции.