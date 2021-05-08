В Испании после посещения пещеры 10 человек госпитализированы с Ку-лихорадкой

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После посещения пещер в муниципалитете Дима (провинция Бискайя, Страна Басков) на севере Испании в больницу попали 10 человек. У всех наблюдаются симптомы Ку-лихорадки — заболевания, которое передается от животных к человеку воздушно-пылевым путем , а также через клещей и другими способами. Еще 19 человек также могут быть заражены.
Региональный департамент здравоохранения сообщает, что инкубационный период болезни длится от 14 до 39 дней. Сейчас доступ в пещеру закрыт, там проводят дезинфекцию. Пещера пользуется популярностью у любителей активного отдыха. По маршруту приходится продвигаться с использованием веревки.
Ку-лихорадка проявляется у людей высокой температурой, головной и мышечной болью. Часто осложняется пневмонией.