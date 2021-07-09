В Испании пожилой турист прыгнул в детский бассейн и разбился насмерть

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Несчастный случай произошёл в испанском муниципалитете Бенисса (провинция Аликанте). 64-летний турист из Великобритании решил прыгнуть в неглубокий бассейн, предназначенный для детей. Мужчина сильно ударился о дно и погиб от полученных травм. Глубина в бассейне не превышала одного метра.
Когда на место происшествия прибыли спасатели, мужчина был без сознания. Реанимационные процедуры не дали результата — британец скончался на месте.
Ранее в Аликанте в бассейне утонул 87-летний пенсионер.