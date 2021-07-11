Испанский патрульный вертолёт разбился, преследуя контрабандистов

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Сотрудник испанской таможенной службы погиб в воскресенье при крушении патрульного вертолёта, который преследовал перевозчиков наркотиков. Двое других человек, находившихся на борту, выжили.
Катастрофа произошла в 30 милях к востоку от Сотогранде (Кадис). Контрабандистов преследовал катер, а вертолёт оказывал поддержку с воздуха. Во время погони вертолёт по неизвестным причинам потерял высоту и упал в море. Пилот и второй пилот успели выбраться из тонущего вертолёта и даже смогли вытащить летевшего с ними сотрудника таможни, который был без сознания. Но в себя он так и не пришёл. Мобильная реанимация почти час пыталась откачать его, но безуспешно.