В Испании турист выцарапал глаза сотруднику отеля

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В отеле Estival ElDorado в Камбрильсе (Таррагона) 17-летний турист с внезапным приступом психического расстройства покалечил работника гостиницы.
Инцидент произошёл ночью. Юноша находился в номере со своей мамой. Внезапно у него случился приступ острого психоза. Он напал на маму и начал её бить. Женщина выбежала из номера и стала звать на помощь. Молодой человек нападал на всех, кто попадался у него на пути, передает телеграм-канал "Испания". Досталось девушке из соседнего номера и мужчине, который бросился её защищать. На крики прибежал 62-летний консьерж. Агрессор повалил его на пол, начала зверски избивать и выцарапал ему глаза.
Приехавший наряд полиции скрутил буйного постояльца. Ему дали успокоительное и отвезли в ближайшую больницу, где он сейчас лежит под охраной.
Несмотря на то, что это не первая подобная вспышка агрессии, молодой человек не состоял на психиатрическом учёте.