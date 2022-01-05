В Испании перевернулся надувной замок. Погиб ребёнок

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В муниципалитете Мислата (Валенсия) порыв ветра перевернул надувной замок с детьми. Одна девочка погибла, восемь детей пострадали.
В момент инцидента внутри замка находились трое детей. Остальные стояли рядом. Всего пострадали девять человек. Две девочки получили серьёзные травмы головы. Одна из них — восьмилетняя — позже скончалась. Другая — четырёхлетняя — находится в реанимации.
Мэр Мислаты Карлос Фернандес Биельса выразил соболезнования семье погибшей и призвал установить виновных в трагедии.