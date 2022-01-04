В порту Валенсии нашли 626 кг кокаина в грузе с рисом

Испанская таможня и Гражданская гвардия в рамках совместной операции изъяли 626 килограммов кокаина в порту Валенсии. Наркотики были спрятаны в контейнере с рисом из Южной Америки, говорится в совместном заявлении ведомств.

За 2021 год в порту Валенсии было обнаружено 25 подобных грузов со спрятанными в них наркотиками. Всего изъято 10 тонн кокаина. Этот порт — главные ворота для товаров из Южной Америки в Испанию. И особенно часто используется контрабандистами.