В Испании переодетые в полицейских бандиты грабили дома

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Гражданская гвардия Испании обезвредила опасную преступную группировку. Бандиты выдавали себя за полицейских и отличались особой жестокостью. В рамках спецоперации задержаны девять человек.
Банда действовала в Толедо и Мадриде и преимущественно промышляла грабежами. Первое ограбление было совершено в Ла-Нава-де-Рикомалильо (Толедо) в феврале прошлого года. Преступники вошли в жилой дом, представившись агентами полиции, и напали на его обитателей, требуя отдать ценные вещи.
Затем последовали аналогичные ограбления. Все они были хорошо спланированы. Нередко в ход шло огнестрельное оружие. Чтобы быстро скрыться с места преступления использовались угнанные автомобили.
Ранним утром 12 июня в городе Навалькан грабители открыли огонь по человеку, чтобы свести с ним счёты. Он получил ранение в живот, но выжил.
При обысках у членов ОПГ обнаружили много украденных вещей, а также полицейскую форму.
В правоохранительных органах не исключают дальнейших арестов.