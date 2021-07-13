Половина разбившихся насмерть водителей в Испании были под воздействием алкоголя или наркотиков

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В крови 48,7% водителей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Испании, обнаружены следы алкоголя, кокаина, каннабиса или психотропных препаратов. Такую статистику за 2020 год обнародовало Министерство юстиции представило во вторник.
Для исследования были отобраны 597 погибших водителей. У 291 человек оказался положительный тест на эти вещества. Доля таких водителей увеличилась на 3,2% по сравнению с 2019 годом.
При этом в 2020 году, во многом из-за пандемии коронавируса, снизилось число ДТП со смертельным исходом. В 2020 году произошло 797 аварий, в которых погибло 870 человек. Это исторический минимум за всё время ведения статистики.