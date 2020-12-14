В Барселоне за нарушение комендантского часа оштрафованы полицейские

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Каталонские полицейские («моссос де эскуарда») оштрафовали троих сотрудников Национальной полиции, которые во время комендантского часа ехали по Барселоне на частном автомобиле. В крови одного из них нашли алкоголь. Сообщается, что он управлял автомобилем.
Как сообщило издание ARA и подтвердили источники в полиции, агенты были перехвачены на рассвете в субботу в районе Эшампле. Очень быстро выяснилось, что их нахождение на улице в комендантский час никак не объясняется служебными обязанностями.
Теперь всех троих оштрафуют за нарушение ограничений на передвижение. А одного из них — ещё и за вождение в пьяном виде. Параллельно начато внутреннее расследование.
С понедельника ослабляют ограничительные меры в Каталонии. Но комендантский час остаётся.