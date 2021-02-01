В Испании мошенник выдавал себя за врача и делал тесты на ковид за 100 евро

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Испанская полиция задержала мужчину, который выдавал себя за медика и нелегально проводил тесты на COVID-19.
Пробы он брал на дому или на работе у пациентов, один тест стоил 100 евро, передает «Маяк». Однако никаких анализов мошенник не проводил. Один из пострадавших связался с лабораторией, куда якобы были отправлены тесты, и выяснил, что не фигурирует в качестве пациента, и результатов исследования там нет.
Причем подозреваемый ему сообщил, что анализы показали положительный результат. Пациенту было рекомендовано уйти на карантин и прекратить социальные контакты. Проведенное позже официальное тестирование показало, что ковида у него нет. Полиция установила, что подозреваемый подделывал результаты, используя бланк реальной лаборатории. Задержанному предъявлены обвинения в мошенничестве, подделке документов и незаконном занятии профессией.