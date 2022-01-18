В Испании обезвредили банду, которая тоннами воровала авокадо

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Гражданская гвардия Аликанте в рамках операции Oro Verde ликвидировала банду, которая занималась кражей авокадо в больших масштабах. Один человек арестован, двое других находятся под следствием по обвинению в краже и создании преступной группы.
Как сообщает телеграм-канал "Испания", кражи происходили на плантациях в районе Марина-Байша. Воры попались при попытке вывезти с фермы 150 килограммов авокадо. Они срезали плоды прямо с деревьев и загружали их в автомобиль. Украденные авокадо позже продавались на различных рынках провинции.
В общей сложности банда успела украсть 3 тонны авокадо.