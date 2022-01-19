В Испании зафиксировали вспышку птичьего гриппа

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Вспышка высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N1 обнаружена на ферме к северу от Мадрида. Об этом сообщила во вторник Всемирная организация по охране здоровья животных (OIE) со ссылкой на отчёт испанских властей.
Вспышка началась 13 января на ферме с 18 900 птицами в городе Канталехо. «Проведенное на ферме эпидемиологическое обследование свидетельствует о том, что вся птица была завезена на откорм в начале ноября 2021 года, с тех пор перемещений животных за пределы фермы не было», — говорится в сообщении.
Территория фермы огорожена и закрыта.