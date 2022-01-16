В Толедо задержали испанского Пабло Эскобара

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Национальная полиция задержала в Толедо главного поставщика героина в Испанию. Наркоторговец известен как «испанский Пабло Эскобар».
В ходе спецоперации также задержаны девять членов банды наркоторговцев — шестеро мужчин и три женщины. И изъято 55 килограммов героина — крупнейшая партия за последние несколько лет.
Главарь банды отвечал за ввоз героина из Нидерландов в Мадрид, Кастилию-ла-Манчу, Кастилию-и-Леон и Эстремадуру. Банда входила структуру международной группы наркоторговцев, возглавляемой человеком из Турции по прозвищу «Паралитик».