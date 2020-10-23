В Испании нашли нелегальное кладбище домашних животных

В испанской провинции Гвадалахара служба охраны природы Гражданской гвардии обнаружили массовое захоронение останков домашних животных.
Импровизированное кладбище располагалось в урбанизации Монтесарсуэла в городе Эль-Касар. Тела собак были обезглавлены, чтобы их невозможно было идентифицировать по микрочипу, говорится в сообщении Гражданской гвардии.
Ведется расследование. Правоохранительные органы напоминают, что испанские законы предусматривают определённую последовательность действий в случае смерти домашнего животного. Нельзя просто взять и закопать его или избавиться от него ещё каким-то способом. Штраф за это может достигать 3 тысяч евро. О том, что нужно делать, может рассказать ветеринар или представитель организации Seprona. Обычно умерших животных кремируют.Темы: Происшествия