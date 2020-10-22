Перевозчики кокаина в Испании работали под прикрытием рыбного бизнеса

Национальная полиция Испании провела масштабную операцию по обезвреживанию крупной сети распространителей кокаина и других наркотиков. Арестованы 29 человек в провинциях Кадис и Севилья. В общей сложности изъято 1860 граммов кокаина, около 170 000 евро наличными, 15 автомобилей, 421 куст марихуаны, 1500 граммов уже готовой марихуаны, 359 граммов гашиша, 200 таблеток анаболиков, а также револьвер и четыре винтовки, оружие с глушителями и оптическими прицелами. Заблокирован 31 банковский счёт. Прошли обыски в 10 домах. Изъяты 28 автомобилей и лодок.
Организация был идеально структурирована и организована. Расследование началось в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария в конце 2019 года, когда агентам стало известно о существовании нескольких точек розничной продажи кокаина, расположенных в окрестностях этого города. Они были оборудованы камерами наблюдения и бронированными дверями, затрудняющими доступ полиции.
Затем выяснилось, что поставщик использовал семейный рыбный бизнес и его логистику для распространения наркотиков. В частности, запрещённые вещества перевозились в фургоне с рыбой и морепродуктами.Темы: Происшествия