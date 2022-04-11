В Аликанте захватчики жилья наладили наркобизнес и майнинг

Окупас (захватчики жилья) в возрасте от 22 до 64 лет наладили производство и сбыт наркотиков, говорится в сообщении правоохранительных органов. В частности, они выращивали марихуану.

Всего задержаны 13 человек. Почти все они — родственники. Им предъявлены обвинения в производстве и сбыте наркотиков, отмывании денег, владении оружием, нелегальном подключении к электрическим сетям и создании преступного сообщества. Среди наркотиков, которые были изъяты у окупас, марихуана, гашиш и кокаин.

Кроме того, при обыске в одном из помещений агенты обнаружили майнинговую ферму.