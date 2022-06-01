В Испании насчитали уже шесть посланий со взрывчаткой

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После инцидента в украинском посольстве в Мадриде службы безопасности Испании обезвредили ещё пять посланий с бомбой внутри, сообщает 20Minutos.
Одно из них предназначалось председателю испанского правительства Педро Санчесу. Другое — министру обороны Маргарите Роблес. Ещё одно — американскому посольству. Также послания со взрывчаткой были отправлены на военную базу и в компанию, производящую вооружение.
Все бандероли были одинаковые. В картонной упаковке с адресом, написанным от руки одним почерком. Взорвалась только одна (в украинском посольстве). Остальные были обезврежены.