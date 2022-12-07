В ЖД-аварии в Каталонии пострадали 150 человек

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Около 150 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Каталонии, сообщает управление по защите гражданского населения автономного сообщества.
Столкновение произошло на станции Монкада-и-Решак (провинция Барселона). На месте задействованы подразделения экстренной помощи.
"Сто пятьдесят человек получили незначительные травмы, еще 5 находятся в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении службы. Поезда были полностью эвакуированы.
Также управление по защите предупреждает о проблемах в работе трех региональных железнодорожных линий автономного сообщества.
Источник: РИА Новости