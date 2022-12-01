Посылку с бомбой нашли на базе ВВС Испании

Спецслужбы Испании обнаружили еще одно послание со взрывным устройством. На этот раз — на базе ВВС в Торрехон-де-Ардос. Об этом сообщает El Mundo со ссылкой на источники в МВД.

Системы безопасности авиабазы зафиксировали подозрительную посылку ранним утром. После рентгеновского сканирования было установлено, что внутри находится взрывное устройство. Известно, что конверт был отправлен в спутниковый центр, расположенный на военном объекте.

Полицейские уже изучают письмо и устанавливают отправителя. Правоохранительные органы опасаются, что в течение дня в разные учреждения на территории Испании могут отправить новые посылки со взрывными устройствами.

В среду бандероль с бомбой пришла в посольство Украины в Мадриде. Сотрудник службы безопасности вскрыл ее во дворе и получил легкие ранения в результате взрыва. Власти Испании квалифицировали этот инцидент как теракт.

Позже похожее послание получили в компании, поставляющей вооружение для ВСУ.