В Испании на пороге церкви зарезали ризничего

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В испанском городе Алькала-ла-Реаль (Хаэн) убит 52-летний ризничий прямо на пороге церкви, где он служил. Преступник задержан.
Трагедия произошла в минувшую пятницу в 20:20. В службу спасения 112 поступило сообщение о том, что перед воротами церкви истекает кровью человек с несколькими ножевыми ранениями. На место выехали сотрудники полиции, гражданской гвардии и скорой помощи.
Позже гражданская гвардия арестовала предполагаемого убийцу. Им оказался 33-летний уроженец Румынии. Он уже сознался в преступлении, но о мотивах ничего не сообщается.
Ризничего Франиско в городе хорошо знали. И даже объявили день траура и приспустили флаги. В субботу местные жители вышли на балконы, чтобы почтить минутой молчания память Франсиско.